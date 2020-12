Sportmediaset – Giuntoli vuole regalare Emerson a Gattuso: serve prima una cessione

Non solo cessioni, il Napoli lavora anche in entrata. De Laurentiis e Giuntoli vorrebbero accontentare Gattuso su Emerson Palmieri, ma al momento il Chelsea lo vede solo a titolo definitivo. Il club azzurro vorrebbe il terzino in prestito con un’operazione in stile Bakayoko. Prima, però, serve la cessione di un terzino. Il favorito per lasciare Napoli, ad oggi, è Ghoulam. A riportarlo la redazione di Sportmediaset.