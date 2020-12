TMW – Pronta offerta dalla MLS per il Papu Gomez: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, è stata recapitata nelle ultime ore un’offerta proveniente dalla MLS per il Papu Gomez. I Cincinnati allenati al momento da Jaap Stam, vecchia conoscenza del calcio italiano, hanno messo gli occhi sul fantasista argentino dopo le ultime diatribe tra quest’ultimo e Gianpiero Gasperini. L’offerta fatta dagli americani prevede una durata di tre anni e, nei prossimi giorni, si avvieranno contatti diretti con la società per capire la fattibilità dell’operazione.

Napoli, Inter, Roma e Milan adesso devono fare in fretta se hanno veramente intenzione di assicurarsi l’ex gioiellino del Catania, la concorrenza è molto forte e, come succede spesso in questi casi, “chi prima arriva meglio alloggia”.