GdS – Inter pronto ad affondare il colpo per Graziano Pellè, si allontana la pista Milik: le ultime

Sessione invernale ormai alle porte, il calciomercato è pronto a ripartire! La telenovela ancora da sciogliere in casa Napoli riguarda sicuramente il futuro di Arek Milik, ancora incerto dopo la prima parte di stagione passata interamente in tribuna. Molte squadre hanno chiesto informazioni per il centravanti polacco, tra queste c’è anche l’Inter che già dalla scorsa estate era parsa tra le più interessate alla trattativa.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport però, il club milanese avrebbe messo gli occhi su un altro attaccante. Si tratta infatti di Graziano Pellè, eroe dell’Italia proprio di Antonio Conte agli Europei del 2016 e fresco vincitore in Cina con lo Shandong Luneng. Secondo il quotidiano infatti, l’ex Southampton accetterebbe di buon grado uno stipendio nettamente inferiore a quello percepito in Cina soprattutto perchè sulla panchina dei nerazzurri c’è Antonio Conte!

Discorso Milik dunque che si allontana con l’ex Ajax che attende sviluppi sulle trattative che, finalmente, lo porterebbero lontano dal capoluogo campano.