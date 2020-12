AS – Milik ha già detto di sì all’Atletico! Tutti i dettagli

Il quotidiano spagnolo AS annuncia che Arkadiusz Milik avrebbe già detto di sì all’Atletico Madrid, alla ricerca di un sostituto di Diego Costa.

Infatti secondo il quotidiano, il nome di Milik è in cima alla lista del ds Berta, che da mesi tratta con il polacco. A giugno ci sarebbe già stato un incontro telematico tra Simeone e l’attaccante azzurro, la trattativa non si è poi conclusa ma si sarebbe riaperta adesso, con la speranza di chiuderla nella finestra di mercato di gennaio.

Come detto, l’Atletico Madrid è già forte del sì di Milik: ciò che complica la trattativa, però, sono le richieste di De Laurentiis. La richiesta è di almeno 15 milioni di euro, ritenuta eccessiva per un calciatore in scadenza tra soli 6 mesi. La speranza dei colchoneros è che il club partenopeo abbassi le pretese ad almeno 8-10 milioni di euro.