Sky, Ugolini: “Questione esterni, prima le cessioni”. Le ultime

“Giuntoli continua a sondare il mercato degli esterni difensivi per migliorare il reparto. Ma De Laurentiis è stato chiaro: prima bisognerà vendere. Ghoulam (scadenza 2023) guadagna molto e su Malcuit al momento non ci sono state richieste interessanti. Possibile dunque che non ci siano sussulti, aspettando il ritorno di Osimhen, fissato per il 30 dicembre, e il rinnovo di Gattuso. Solo una formalità questa, ma comunque un passo importante per consolidare il progetto cominciato poco più di un anno fa”. Lo riferisce su Sky Sport, Massimo Ugolini.