“Hysaj e Maksimovic si reputano liberi di accettare proposte di altri club per ingaggiarli a parametro zero. Al momento, però, nessuno dei due ha accettato offerte. Le presunte voci su Roma e Inter interessate ai due calciatori azzurri possono anche essere vere, ma non ci sono accordi”. A dichiararlo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’esperto di calciomercato Rai Ciro Venerato.