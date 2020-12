Capozucca: “Gattuso grande uomo! Milik-Napoli? Vi dico cosa penso”

Stefano Capozucca, dirigente sportivo, è intervenuto a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto.

Come giudica Gattuso?

“Grandissimo uomo al di là dell’allenatore. Era il fuoriclasse del Napoli, ora che la squadra è in leggera flessione è già in discussione: in Gattuso hanno una persona straordinaria, e gli auguro di guarire a quel problemino all’occhio e di tornare a vincere, perché è un allenatore top”.

Come andrà a finire con Milik?

“La sua sfortuna è stata che sia saltata l’operazione con la Roma, altrimenti parleremmo d’altro. Ora c’è un braccio di ferro tra club e giocatore con il suo procuratore: a questo punto dico che non invidio Giuntoli, venirne fuori è difficile. Credo che il giocatore voglia andarsene a parametro zero”.

Ma così non gioca fino a giugno.

“Se si vuole essere maligni, magari ha già qualche accordo con altri club per essere preso senza pagare il cartellino”.

Come finisce con il Papu Gomez?

“Ognuno sa la verità e le situazioni come stanno. L’Atalanta non è una società di sprovveduti, e sapranno come risolvere la cosa, ovviamente il problema in questo momento sussiste. Lui potrebbe fare al caso del Napoli, della Roma, anche delle milanesi… Anche se, va detto, è diventato forte con Gasperini, prima non aveva fatto sfaceli: con lui è diventato completo”.