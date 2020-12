Sportitalia – Grana Maksimovic, spunta l’Inter a parametro zero: le ultime

Contratto in scadenza, un agente come Ramadani che ha chiesto un congruo aumento e al momento non ci sono accordi. Alfredo Pedullà, giornalista Sportitalia, ha parlato della situazione di Nikola Maksimovic:

“Probabilmente le parti si riaggiorneranno molto presto per il rinnovo, intanto l’Inter resta in contatto, fortemente interessata a un profilo del genere a parametro zero. Attenzione, dunque. Ricordiamo che Maksimovic ha giocato anche in una difesa a tre in un momento della sua cartiera, centrale duttile e tecnicamente indiscutibile. Ha pagato la grande valutazione data nel momento del suo trasferimento dal Torino, ma nell’ultimo periodo ha dimostrato tutte le sue qualità”.