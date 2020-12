Sky, Di Marzio: “Il Napoli voleva Vecino, Inter pronta a cederlo”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky Sport, ha parlato – su WilliamHillNews – del futuro di Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, accostato al Napoli nel mercato estivo: “Che fine ha fatto il centrocampista uruguaiano? Se lo chiedono in molti nell’ambiente nerazzurro, dove ormai – anche per via dell’infortunio al ginocchio subito a luglio – è finito ai margini, mai impiegato in stagione. Durante l’ultima sessione estiva di trattative lo voleva il Napoli, l’Inter potrebbe provare a inserirlo in qualche scambio a gennaio”.