Sky – La Sampdoria molla Llorente! Svelato il possibile motivo

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky Sport, ha svelato nuovi aggiornamenti sul futuro di Llorente sul proprio sito gianlucadimarzio.com: “L’idea è nata pochi giorni fa, è sfumata col passare delle ore. Fernando Llorente si allontana dalla Sampdoria. Il club blucerchiato aveva messo gli occhi sull’attaccante del Napoli, ora però non è più convinta di accelerare. L’idea era quella di un contratto di un anno e mezzo, adesso ha allentato la presa,forse anche per le due vittorie consecutive. La Samp preferisce quindi restare in standby e valutare anche altre opportunità”.