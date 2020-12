CorrSport: Non solo la Juve, altri due club italiani piombano su Milik

Dopo i colloqui di ieri tra Pantak e Giuntoli, Arkadiusz Milik resta nella lista dei cedibili del Napoli. Sull’attaccante polacco sta cadendo l’interesse di molti club italiani per il mercato di gennaio.

Oggi ne ha scritto Il Corriere dello Sport:

“C’è fermento, è ovvio, ma senza che si vada in “escandescenze”: la Fiorentina resta una delle candidate, ha necessità di dotarsi di una prima punta che abbia fame (anche di gol) e dunque attende di capire le intenzione del Napoli ma pure quelle del centravanti polacco, che sa di avere estimatori anche nella penombra e anche teorici. La Roma rientra nel novero delle candidate, può stavolta agire con prudenza ed in maniera differente, non essendoci adesso la paura che Dzeko vada via e dovendo semmai istruire una pratica per il futuro. E poi c’è la Juventus, che insiste con il proprio fascino, funge da terzo incomodo (si fa per dire) però con l’autorevolezza di chi lascia intravedere scenari invitanti ma a parametro zero, quindi dal primo luglio in poi. Alla Vecchia Signora non spiace, lo dicono i più recenti precedenti, piazzare un colpo a costo zero”.