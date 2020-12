L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dedica ampio spazio al calciomercato del Napoli. Infatti, secondo il quotidiano, la settimana prossima gli azzurri chiuderanno l’accordo con la Sampdoria per la cessione di Llorente. L’attaccante spagnolo, dopo essere stato escluso dal progetto di Gattuso, proverà a rientrare in gioco con la maglia blucerchiata. Nella prossima settimana, secondo il Corriere del Mezzogiorno, le due parti si accorderanno per i dettagli.