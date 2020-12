Gazzetta: Anche il Napoli segue Papu Gomez. È sfida con big italiane ed europee

Dopo gli scontri delle ultime settimane, tra l’Atalanta e Papu Gomez c’è stata una «tregua». Almeno fino a Natale.

Oggi ne ha scritto La Gazzetta dello Sport, secondo cui anche il Napoli sta a guardare l’evoluzione della vicenda:

“Certo, un Papu svincolato attirerebbe diverse big del nostro campionato. La più interessata sarebbe il Milan, vuoi per i buoni rapporti tra Paolo Maldini e Beppe Riso, rappresentante per l’Italia di Gomez, vuoi per l’adattabilità al modulo di Pioli. I rossoneri ci starebbero anche ragionando, ma i dubbi sono molteplici. Il primo è di natura economica: il Papu a febbraio avrà 33 anni e sborsare milioni per il suo cartellino non sarebbe in linea con la politica di Elliott. In pratica, o si fa gratis (o giù di lì…) o è dura. […] Inter, Napoli, Roma e Lazio osservano per il momento da lontano, così come il Psg, stuzzicato dalle buone recensioni dell’amico Di Maria”.