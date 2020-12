CorrSera – La Juve torna su Milik a gennaio: il Napoli fissa il prezzo

Fuori dalle liste di Serie A ed Europa League, e ormai lontano dal campo dagli inizi di settembre, la situazione di mercato legata ad Arkadiusz Milik non è facile da risolvere.

Lo ha scritto oggi Il Corriere della Sera:

“Mentre Dybala non è ancora la vera Joya, nell’attesa che arrivi il rinnovo, che servirebbe a tutti anche in caso di cessione futura. L’interessamento juventino per Arek Milik, in scadenza a giugno col Napoli, torna così d’attualità. Il profilo di una punta capace di dialogare coi compagni, di segnare, ma anche di rispettare le gerarchie, è quello giusto. Il prezzo (18 milioni) non esattamente, vista la situazione del polacco a Napoli, ma c’è tempo per venirsi incontro: senza l’inserimento di Federico Bernardeschi nella trattativa, perché a Rino Gattuso non interessa l’esterno juventino”.