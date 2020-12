Tuttosport – Vicino al Napoli, Vecino potrebbe finire all’Atalanta: le ultime

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la vicenda che ha visto il Papu Gomez litigare in maniera molto accesa con Gianpiero Gasperini potrebbe risolversi con la cessione dell’argentino. Tanti i club nel corso degli anni che hanno posato gli occhi sul gioiellino bergamasco, tra questi c’è l’Inter che studia il colpo per regalare ad Antonio Conte un rinforzo di livello.

Secondo il quotidiano, i dirigenti nerazzurri proporranno uno scambio all’Atalanta inserendo come contropartita tecnica Matias Vecino, già proposto al Napoli la scorsa estate. Il centrocampista uruguayano, perfetto per il gioco dell’Atalanta, potrebbe essere la chiave per accaparrarsi il cartellino del Papu.