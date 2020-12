Non tramonta l’idea Arek Milik per l’Atletico Madrid. Secondo fichajes.com, i Colchoneros monitorano la situazione del polacco, in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, con il Napoli. L’attaccante è stato vicinissimo alla Roma in estate, i giallorossi poi hanno tenuto Dzeko. Anche la Fiorentina si è fatta avanti, ma non ha trovato il gradimento del calciatore, che ha sperato fino all’ultimo nella chiamata della Juventus, che potrebbe arrivare comunque nei prossimi mesi.