Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: “Ricci? Non so se andrà al Napoli. Sembrava il migliore dei nostri per mezz’ora, poi è uscito alla fine del primo tempo e ne abbiamo risentito contro il Pordenone. Con il Napoli ne abbiamo parlato ad aprile, poi niente più. L’ultimo mercato è stato orientato verso giocatori già pronti. Se si considera che Tonali, è andato al Milan in prestito, fa capire quanto il mercato sia stato arido”.