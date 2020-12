ESCLUSIVA – Il Napoli guarda in casa Verona: non solo Zaccagni, piace anche Lovato

Non è un segreto che i rapporti tra Napoli ed Hellas Verona siano ottimi. Spesso, i partenopei, hanno goduto di una corsia preferenziale per i tesserati gialloblu. Basti pensare ad Amir Rrahmani, acquistato lo scorso gennaio e rimasto in prestito agli scaligeri; ma anche a Marash Kumbulla e Sofyan Amrabat, che – per un pelo – non hanno indossato la maglia azzurra durante la scorsa sessione di calciomercato. Adesso, nel mirino di Cristiano Giuntoli, sono finiti Mattia Zaccagni e – secondo quanto raccolto in esclusiva da MondoNapoli – anche il promettente difensore, classe 2000, Matteo Lovato.

Il centrocampista, classe ’95, (due gol stagionali) è pronto al salto di qualità: il contratto in scadenza 30 giugno 2022 fa gola a tante grandi di Serie A, in primis alla Lazio. Discorso simile per Lovato: il talento, ex Padova, è oggetto di desiderio di tutti i top club nazionali; nessuno escluso. Il Napoli, che non ha ancora risolto la grana Maksimovic, potrebbe essere alla ricerca di un difensore e – nelle prossime settimane – formulare un’offerta al Verona per “bloccare” Lovato, lasciandolo in prestito agli scaligeri fino al termine della stagione. Due operazioni non facili considerata la concorrenza, ma i rapporti tra club potrebbero fare la differenza.