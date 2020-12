Szoboszlai, accostato a Napoli e Milan, ha parlato del suo futuro al termine della gara contro il LASK Linz: “Molte voci di mercato per il mio futuro, tra cui quella del Lipsia, ma non ho ancora deciso. Ci sto riflettendo mi serve de tempo per prendere la decisione migliore sul mio futuro. Per ora penso al Salisburgo, ci sono partite importanti”.