Tuttosport: Llorente alla Samp? Il Napoli potrebbe lasciarlo andare a zero

Da quando Gattuso è arrivato sulla panchina del Napoli, Fernando Llorente non ha mai trovato spazio. Nella nuova stagione, lo spagnolo non è addirittura mai sceso in campo. Per questo, il Napoli conta di trovare una soluzione a gennaio.

Ne ha scritto oggi Tuttosport, secondo cui la Sampdoria può essere una pista concreta:

“La Samp aveva inseguito Llorente a ottobre, poi l’affare non si era concretizzato. Gli azzurri potrebbero lasciarlo partire anche a parametro zero (è in scadenza a giugno) ma il giocatore chiede 18 mesi di contratto e deve ancora dare l’ok al trasferimento. L’ex attaccante di Juve e Tottenham preferirebbe un ritorno in Spagna ma a oggi non ci sarebbero piste concrete in Liga. L’ingaggio di Llorente è alto (2.5 milioni a stagione) ma la Samp conta di trovare un accordo“.