Sky, Di Marzio: “Samp su Llorente! Attaccante in attesa di sviluppi, cosa manca per chiudere”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, ha svelato nuovi aggiornamenti – sul sito gianlucadimarzio.com – relativi al futuro di Fernando Llorente: “L’attaccante, in scadenza di contratto a giugno, è ai margini del progetto. La Samp, che lo ha messo nel mirino per portarlo a Genova, offre 6 mesi di contratto e chiede un contributo sull’ingaggio al Napoli. Il giocatore non si è ancora espresso e attende sviluppi. Società blucerchiata che potrebbe chiudere subito l’affare offrendo un contratto da un anno e mezzo. Con la Samp che dovrà fare attenzione alla concorrenza di Benevento e Fiorentina“.