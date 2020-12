Sky – Accostato a Napoli e Milan: deciso il futuro di Szoboszlai

Dominik Szoboszlai è uno dei talenti più importanti del calcio europeo, messosi in luce anche in questa Champions League nonostante l’eliminazione del Salisburgo. Per lui 2 gol nelle 6 gare giocate nella fase a gironi, messi a segno contro Lokomotiv Mosca e Atletico Madrid. Szoboszlai ora sarebbe pronto a un ulteriore salto di qualità. Il talentuoso centrocampista ungherese classe 2000 lascerà già a gennaio il Salisburgo, restando però nella famiglia Red Bull. Il suo futuro sarà infatti al Lipsia, club tedesco che sta accelerando nella trattativa e che spera di annunciare questo colpo di mercato già prima di Natale. La prossima settimana sarà decisiva, Szoboszlai ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro e le parti stanno ora discutendo sui dettagli del contratto.

Fonte: skysport.it