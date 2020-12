L’edizione odierna di Tuttosport fa luce sulla necessità dell’Inter di Antonio Conte di acquistare un attaccante, precisamente una quarta punta. Questo solamente nel caso in cui i nerazzurri passassero il girone di Champions League, andando avanti quindi nella competizione. Al momento le opzioni sono due. Una è Olivier Giroud, che però non intende restare in panchina e guadagna una cifra piuttosto alta, 3.5 milioni. L’altra è Arkadiusz Milik, che a giugno andrà in scadenza di contratto con il Napoli e attualmente è fuori rosa. A gennaio quasi sicuramente il polacco lascerà il club che lo prelevò dall’Ajax nel 2016, e la valutazione, abbassata notevolmente per via della scadenza, è pari a 18 milioni di euro.