Llorente può partire: un club di Serie A interessato

L’avventura di Fernando Llorente a Napoli sembra arrivata agli sgoccioli. Il Secolo XIX riporta che la Sampdoria è in cerca di una punta per il mercato di Gennaio e l’interesse del DS Carlo Osti sembra essere ricaduto sull’attaccante spagnolo che in questo momento non trova spazio al Napoli.

La Samp è fortemente interessata ma dovrà superare la concorrenza di Benevento in Italia e Atletico Madrid e Athletic Club in Spagna.