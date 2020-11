L’Inter è molto attiva sul mercato per cercare di soddisfare le richieste di mister Conte. Uno degli obiettivi è trovare un vice-Lukaku e, stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, i due nomi sul taccuino di Marotta sarebbero quelli di Milik del Napoli e Giroud del Chelsea. De Laurentiis, per il proprio attaccante, continua a chiedere 18 milioni di euro, cifra che il club azzurro deve ai nerazzurri per riscattare Matteo Politano.