Ospite della trasmissione Ne parliamo il lunedi, Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha parlato di alcune situazioni legate ai vari rinnovi:

“Su Hysaj credo che sia più no che si, per il rinnovo, al momento le parti sono troppo distanti. Quella dell’albanese e di Maksimovic sono situazioni ferme. Per il serbo la situazione sembra più chiara, rispetto al terzino, e potrebbe firmare per chiunque già dal primo febbraio”.