Tuttosport: Milik all’Inter a una condizione. Nell’affare anche Politano: i dettagli

Da qualche settimana si fanno sempre più insistenti che voci che vorrebbero Arkadiusz Milik accostato all’Inter. L’attaccante polacco è fuori rosa dal Napoli, e potrebbe essere ceduto già a gennaio.

Ma De Laurentiis, dal canto suo, non vuole regalarne il cartellino. Per questo, oggi Tuttosport avanza un’ipotesi di “scambio” tra Napoli e Inter:

“Ma c’è anche un’altra via, qualora non spuntassero nuove pedine da scambiarsi: Politano. Il Napoli ha preso l’attaccante dall’Inter lo scorso gennaio con la formula del prestito oneroso da 2 milioni per 18 mesi e riscatto obbligatorio fissato a 19 più 2 di bonus. Il riscatto scatterà a gennaio 2021, quando si aprirà il mercato e la somma che dovrà versare il Napoli all’Inter, corrisponde, di fatto, a quanto De Laurentiis chiede per Milik. Insomma, Milik in nerazzurro per pagare Politano potrebbe essere un’altra soluzione da non escludere perché l’accordo, in fondo, farebbe felici tutti”.