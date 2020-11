L‘Inter di Antonio Conte guarda in casa Napoli in chiave calciomercato. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ai nerazzurri sarebbero stati offerti a parametro zero sia Maksimovic che Milik, entrambi in scadenza a giugno 2021. Il serbo al momento sta trattando il rinnovo di contratto con il club azzurro. Ma non è da escludere un possibile trasferimento in Serie A (clicca qui per saperne di più). Mentre il polacco lascerà sicuramente la squadra partenopea, ma ha pretese elevate in termine di ingaggio. Difficile che arrivino entrambi a gennaio, a giugno invece potrebbe essere un’opzione.