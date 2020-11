L’Inter punta Maksimovic a zero: le richieste del serbo per firmare

Da mesi si parla del possibile rinnovo di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo è in scadenza nel 2021, e non ha ancora firmato un nuovo contratto.

Ne ha scritto oggi Tuttosport, secondo cui Ramadani chiede più del doppio dell’attuale ingaggio di Maksimovic per il rinnovo:

“La sua situazione a Napoli rimane fluida, nel senso che Gattuso vorrebbe il rinnovo, visto che ritiene il serbo la prima alternativa ai titolari Manolas e Koulibaly, ma le richieste dell’ entourage del giocatore per ora non collimano con l’offerta del Napoli. L’agente di Maksimovic, il potente Fali Ramadani, infatti, chiede per il suo assistito circa 2,5 milioni di euro contro l’1,2 finora percepito. Dunque più del doppio“

Maksimovic – continua Tuttosport – piace molto all’Inter di Conte, che punta a prenderlo a zero:

“L’opportunità Maksimovic a zero intriga, anche perché il serbo avrebbe l’esperienza giusta ad alti livelli per inserirsi nella rosa dell’Inter e non avrebbe particolari difficoltà ad adattarsi alla linea a tre di Conte. Inoltre, prendendolo a zero, l’Inter avrebbe dal primo luglio già un’alternativa a costo zero qualora dovesse tornare d’attualità nei prossimi mesi la cessione di Skriniar”.