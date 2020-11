Tuttosport – Balotelli si trasferisce in Brasile! Questa la squadra che lo ha tesserato

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Mario Balotelli è ad un passo dal trasferimento in Brasile. Dopo l’avventura al suo Brescia infatti “Super Mario” è pronto per il suo passaggio al Vasco da Gama così come confermato dal direttore sportivo della stessa squadra, Fabio Cordella. Queste le sue parole: ” Siamo in contatto continuo con Mino Raiola per portare uno dei talenti più cristallini del calcio italiano dell’ultimo decennio proprio qui, in Brasile. Lavoriamo giorno e notte ma possiamo dirlo ormai, il sogno sta per diventare realtà“.