Sky – Emerson vuole tornare l’Italia, il Napoli ci prova ma c’è più di un ostacolo: i dettagli

Il noto giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sulla squadra azzurra e sul mercato in entrata e in uscita. Queste le sue parole: “Koulibaly? Il Liverpool ha perso Van Dijk per infortunio ma Klopp è stato chiaro, aspetteranno l’olandese. Inoltre l’offerta dei reds non ha mai raggiunto la cifra stabilita da ADL per la cessione del senegalese e dato che, con ogni probabilità, il mercato invernale sarà ancora più povero di quello estivo non vedo come possa arrivare un’offerta congrua. Milik? Non risulta nessuna offerta o richiesta di informazioni avanzata dall’Inter.

Dal Chelsea invece potrebbe arrivare Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano è ansioso di tornare nel nostro paese ma soprattutto vuole giocare da titolare. Il Napoli può dargli queste garanzie ma ci sono almeno due nodi da sciogliere. Il primo è il prezzo, la squadra londinese difficilmente lascerà partire il terzino per delle cifre esigue. Il secondo è lo spazio, con Mario Rui, Ghoulam e Hysaj difficilmente Giuntoli avanzerà un’offerta. Bisogna prima liberare qualche posto su quella corsia e poi, quasi sicuramente, se ne riparlerà”.