MEDIASET – Napoli e Inter trattano lo scambio Milik-Vecino: i dettagli

Nelle ultime ore è emersa la possibilità di uno scambio tra Napoli e Inter, con protagonisti Arek Milik e Matias Vecino.

Come riporta Sport Mediaset, i due club avrebbero già avviato la trattativa per il passaggio del polacco in nerazzurro. Al momento, la soluzione più concreta è proprio quella dello scambio con Vecino, che piace molto a Gattuso e che è stato accostato agli azzurri già in estate.

Marotta e Giuntoli hanno già affrontato il discorso e le prossime settimane potrebbero essere importanti, per trovare la soluzione migliore per chiudere l’accordo.