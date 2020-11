Fabian, l’agente: “Vuole vincere trofei col Napoli. Futuro? Il rinnovo è in stand-by e non ci sono passi avanti”

Alvaro Torres, CEO dell’agenzia che cura gli interessi del centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, ha parlato ai microfoni di Goal del proprio assistito all’indomani della grande prestazione con la maglia della Spagna. Queste le sue parole:

“Fabian è una persona con la testa sulle spalle, si lascia gestire ed ascolta quello che gli si dice. Inoltre quello che fa in campo è top. E’ il cliente che tutti vorrebbero avere, è generosissimo con noi e tutte le decisioni diventano così molto semplici. Futuro? Dobbiamo vivere il presente, è un calciatore importante nel Napoli e nella Nazionale spagnola, credo che sarà ancora più importante per loro col tempo. Gli Europei li giocherà e saranno una bella vetrina per lui, non vede l’ora. A Napoli è molto felice e ha voglia di vincere trofei. Il rinnovo contrattuale è in stand-by da tempo e non ci sono stati passi avanti. Al termine di questa stagione gli resteranno soltanto due anni di contratto”.