Rai – Emerson-Napoli, trattativa difficile: le ultime

Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla possibile trattativa tra Napoli e Chelsea per Emerson Palmieri:

“Il Napoli potrebbe acquistare un terzino nel mercato di gennaio se venisse ceduto uno tra Ghoulam e Malcuit. In cima alla lista c’è Emerson Palmieri. Un paio di settimane fa c’è stato un colloquio tra Giuntoli e l’intermediario in Italia del calciatore, ma poi non ci sono stati più contatti. Il Chelsea chiede 25 milioni di euro e vuole un prestito con obbligo, mentre il Napoli potrebbe offrire solo un prestito secco, come fatto con Bakayoko. Inoltre, il terzino della Nazionale italiana chiede un ingaggio da 4 milioni di euro l’anno, cifra lontana da quella che potrebbe offrire De Laurentiis”: