Napoli, Emerson strizza l’occhio: “A Londra gioco poco, su di me club di A”

Con un Ghoulam ‘traballante‘, il Napoli ha più volto lo sguardo a Londra, direzione Stamford Bridge, per osservare le prestazioni di Emerson Palmieri.

Il terzino sinistro italo-brasiliano è attenzionato da diverso tempo sia dagli azzurri che da altri club di A e proprio oggi, in occasione della sua conferenza alla vigilia della sfida con la maglia della Nazionale italiana, ha aperto a degli spiragli:

“Sto giocando poco al Chelsea, è vero, ma penso che le cose per me possano solo migliorare: o lì o altrove, poco cambia. Ho parlato con Lampard, staremo a vedere da qui alla fine della stagione”.

“Club di A su di me? Si, diversi si sono interessati, ma al momento non so nulla di più: potrei tornare in Italia l’anno prossimo o tra cinque anni, chissà”.