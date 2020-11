Sky – Il Napoli continua a lavorare sulla cessione di Milik! Le ultime in vista del mercato di gennaio

Il caso Milik, purtroppo per gli azzurri, non si è ancora chiuso! La “telenovela” che ha visto finire il polacco relegato in tribuna continua e sembra essere destinata a risolversi definitivamente nei mesi di gennaio o febbraio. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, ADL proverà a piazzare l’ex attaccante dell’Ajax prima che le altre squadre possano avere la possibilità di prenderlo a parametro zero per il mercato di giugno. Giuntoli e tutti gli addetti ai lavori sono in continuo aggiornamento, compreso lo stesso entourage del calciatore. Si, perchè se per gennaio nessun club si dovesse fare avanti, Milik finirebbe la sua stagione in tribuna così come è iniziata. In questo modo e inevitabilmente salterebbe gli Europei del 2021, uno smacco troppo grande per un giocatore della sua età e col suo talento.