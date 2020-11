CdM – Milik, l’asse Napoli-Inter si riscalda! La situazione

In un momento difficile per Arek Milik arriva la giusta dose di carica: oltre ad essere stato titolare nell’amichevole contro l’Ucraina con la nazionale polacca, è stato anche per la prima volta capitano! Intanto le voci di mercato sull’attaccante, separato in casa con il Napoli, non si fermano. Il Corriere del Mezzogiorno scrive:

“In un colpo solo, Inter e Napoli potrebbero risolvere i loro problemi: l’asse per Arek Milik si riscalda! la società nerazzurra è alla ricerca di un vice-Lukaku e la situazione di Milik con il Napoli potrebbe rappresentare quell’occasione che i dirigenti dell’Inter stanno cercando”.