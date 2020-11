Il Napoli è già al lavoro per il mercato di gennaio, dove Giuntoli potrebbe essere bravo ad approfittare di alcune occasioni per fare dei nuovi colpi.

Inanzitutto, però, il ds dovrà risolvere la questione Milik, che continua ad essere una grana per gli azzurri: il Napoli attende ancora delle offerte per il polacco, che interessa anche ad alcuni club di serie A, ma i neroazzurri potrebbero mettere sul piatto calciatori come Nainggolan o Eriksen, che sono ai margini del progetto di Conte.

Su Milik però, ci sono anche interessamenti di Roma e Fiorentina, che, però, al momento non vogliono spendere 20 milioni per il polacco, la richiesta del Napoli.