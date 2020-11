Schira: “Napoli al lavoro per due rinnovi fino al 2025”

Il Napoli è al lavoro per definire i rinnovi di contratto di due calciatori. Uno è il capitano, Lorenzo Insigne, che quest’anno è diventato sempre più leader all’interno del gruppo così come in campo. L’altro è Elseid Hysaj, che era stato vicino a dire addio sia con Ancelotti che con Gattuso. Il suo procuratore non gradiva il fatto di avere anche Giovanni Di Lorenzo nello stesso ruolo come assistito, e a ciò si è aggiunta la volontà di avere garanzie sul minutaggio. Ma da parte del Napoli e del suo allenatore la volontà è sempre stata quella di tenerlo per la sua duttilità, il che è stato confermato dal notevole impiego dell’albanese in questo inizio di stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, Insigne ed Hysaj potrebbero rinnovare fino al 2025, e i contatti tra la dirigenza e i rispettivi entrourage finora sono positivi.