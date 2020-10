Se in questo periodo stiamo vedendo un Napoli totalmente focalizzato sugli impegni di campionato ed Europa League, non dobbiamo dimenticare che ci sono ancora delle questioni in sospeso extra campo. La principale riguarda Arkadiusz Milik, rimasto all’ombra del Vesuvio ma attualmente fuori rosa. Il suo entourage proprio in questi giorni sta cercando di risolvere la situazione con la dirigenza partenopea (clicca qui per saperne di più). La sensazione è che a gennaio si possa trovare una nuova sistemazione per il polacco.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, le due squadre maggiormente interessate sono Everton e Tottenham, che nella finestra di calciomercato invernale potrebbero ricevere l’ok per avviare una trattativa. Il calciatore vuole giocare l’Europeo con la sua Polonia, e adesso l’unica soluzione sarebbe quella di passare in un altro club prima della scadenza di contratto a giugno 2021.