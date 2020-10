Giuffredi scatenato! Dopo Faraoni, rinnova anche Biraghi. Potrebbe essere arrivato il turno di Hysaj: le ultime

Mario Giuffredi è il procuratore di molti calciatori di Serie A, specialmente terzini. Infatti cura il cartellino di Di Lorenzo, Mario Rui e Hysaj nel Napoli. Dopo essere riuscito ad ottenere il rinnovo per i primi due, l’agente non si è fermato. Nell’ultimo periodo infatti ha anche trovato l’accordo per Faraoni del Verona e per Biraghi della Fiorentina. La notizia è stata confermata dai diretti interessati in conferenza stampa.

Dovrebbe essere arrivato il turno anche per Elseid Hysaj dunque, rinnovo per il quale entrambe le parti stanno lavorando da tempo. Le ultime notizie potrebbero essere interpretate come un piccolo indizio per la trattativa che vedrebbe il terzino albanese restare in azzurro. Sappiamo però che non tutto sembra essere ancora definito e i tempi potrebbero allungarsi notevolmente.