Di Marzio: “Milik andrà via a gennaio! Vi spiego perchè non c’è il rischio di perderlo a zero”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sulla situazione legata ad Arek Milik. Queste le sue parole: “Il polacco con ogni probabilità andrà via a gennaio. Non ci sarà il rischio di perderlo a parametro zero perchè l’attaccante non aspetterà oltre. Alla prima offerta buona andrà via. Non so a chi sarà destinato ma sono sicuro che sarà quasi un passaggio automatico. Indubbiamente nel corso della prima parte della stagione ci saranno degli infortuni, motivo per il quale si libererà qualche posto che verrà occupato immediatamente da Milik. La notizia farà piacere al Napoli sperando che il centravanti abbia ampiamente metabolizzato la partenza da qui a gennaio“.