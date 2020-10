Kalidou Koulibaly si è ripreso il Napoli: il difensore senegalese, vero e proprio pilastro della difesa, dopo un annata con diversi errori individuali e problemi fisici, è rimasto a Napoli per riconquistare il suo popolo.

La sua cessione doveva finanziare il mercato del Napoli, ma il Manchester City non ha mai soddisfatto le richieste di De Laurentiis; una parte in questa mancata cessione l’ha svolta anche il difensore senegalese.

Come riporta il Corriere dello Sport, Koulibaly non ha mai avuto l’intenzione seria di lasciare Napoli, nonostante le grossi offerte che gli sono pervenute, e, infatti, il suo agente Ramadani, nell’incontro di Capri, quando faceva da mediatore tra Napoli e City, ha detto a De Laurentiis che in caso di accordo saltato, KK voleva restare al Napoli e non avrebbe avuto problemi nel firmare un eventuale rinnovo.