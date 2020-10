Cristiano Giuntoli è al lavoro per cede Arkadiusz Milik, attaccante polacco ormai separato in casa. Secondo quanto riferito dall’edizione odierne de Il Corriere del Mezzogiorno, il ds del Napoli sarebbe alla ricerca di un acquirente per la sessione invernale di calciomercato. La speranza – si legge – sarebbe la Fiorentina, che ha chiuso il mercato estivo senza l’acquisto di un centravanti, tanto richiesto da mister Beppe Iachini.