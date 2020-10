Nell’ultima settimana di calciomercato il Napoli si era detto interessato a Matias Vecino, centrocampista dell’Inter. Un interesse però mai concretizzatosi, il che ha portato il club a virare su un altro profilo quale Bakayoko. Intanto la squadra nerazzurra ha deciso di non inserire il giocatore uruguaiano nella lista UEFA per affrontare gli impegni di Champions League, a conferma della scelta di Antonio Conte di voler puntare su altri calciatori come Vidal, arrivato dal Barcellona.

Per l’Inter sarebbe stato ideale cedere Vecino durante l’ultima sessione di calciomercato, ma ciò non è avvenuto. Nonostante adesso sia fuori dal progetto tecnico, avrà un peso a bilancio di 15 milioni di euro tra ammortamento e ingaggio.

Verso la fine del mercato il Napoli si era fatto avanti ma, secondo Calciomercato.com, la distanza era incolmabile. In primis c’era distanza tra la cifra offerta dagli azzurri (8 mln) e la richiesta dei nerazzurri (18 mln); se poi aggiungiamo l’attuale infortunio del giocatore e un mancato accordo sulla formula del trasferimento, allora capiamo perchè la trattativa non è mai decollata. Dopo aver acquistato Bakayoko il club partenopeo non tornerà su Vecino che, a sua volta, dovrà comunque lasciare Milano.