Giordano: “Napoli da scudetto! Il mercato mi ha soddisfatto, vi spiego perchè”

L’ex calciatore del Napoli, Bruno Giordano, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sul mercato azzurro. Queste le sue parole: “Tutte le squadre più forti si sono rinforzate. Mi viene in mente l’Inter con Hakimi o l’Atalanta con Lammers che hanno fatto due colpi di assoluto livello europeo. Anche il Napoli ha fatto benissimo, con l’aiuto di Osimhen e Bakayoko si può veramente puntare a lottare per lo scudetto. Certo Juventus e Inter sono un po’ più avanti per l’organico ma dai bianconeri mi aspettavo un colpo almeno sulla fascia sinistra. Frabotta è un ottimo prospetto ma troppe partite da titolare potrebbero caricare il ragazzo di troppe responsabilità“.