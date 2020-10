Sfumato Michat Karbownik per il Napoli. A riportarlo è la redazione mercato di TuttoMercatoWeb.com che fa sapere che il terzino corteggiato a lungo da Adl, e nelle ultime settimane dal Parma, ha trovato un’accordo con un club di Premier League. Infatti il terzino si trasferirà dal prossimo gennaio al Brighton per circa 6 milioni più 3 di bounus, per un totale di 9 complessivi. Intanto il giovanissimo giocatore del Legia classe 2001 effettuerà le visite mediche in Germania e poi farà ritorno in Polonia, dove ci resterà sino a gennaio.