DALLA SPAGNA – Llorente resta al Napoli, no dell’Athletic: la situazione

Uno dei calciatori pronti a lasciare il Napoli, è Fernando Llorente. L’attaccante, che non rientra nei piani di Gennaro Gattuso, vista anche la presenza di Petagna e Osimhen, aveva ricevuto diverse offerte, ma non prese in considerazione dallo spagnolo.

L’Athletic Bilbao aveva fatto un tentativo per Fernando Llorente, ma l’affare è sfumato e lo spagnolo resta al Napoli, fino al mercato di gennaio. Come riporta AS, il giocatore aveva il benestare dell’allenatore e del direttore sportivo, ma a bloccare la trattativa è stato gran parte del consiglio di amministrazione del club.

Dunque, a meno di clamorosi colpi di scena, per l’attaccante azzurro l’ipotesi di tornare in patria è ormai sfumata.