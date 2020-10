Il mercato sta per concludersi e il Napoli deve ancora sciogliere il nodo legato alla cessione di Milik. Dopo circa un mese di trattative il polacco deve ancora trovare una nuova destinazione vive attualmente una situazione da separato in casa. Il tempo stringe e bisogna cercare una soluzione per evitare di tenere un giocatore in tribuna per un anno intero. Fortunatamente la Fiorentina sarebbe intenzionata ad affondare il colpo per garantirsi un nuovo centravanti (clicca qui per saperne di più), da capire meglio il tipo di operazione, possibile un prestito annuale con diritto di riscatto.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nella giornata odierna l’attaccante ex Ajax avrebbe lasciato Napoli partendo dall’aeroporto di Capodichino. Si tratta di una partenza anticipata per la Polonia, dove inizierà il raduno con la propria Nazionale. In questi giorni di stallo aspetterà di saperne di più sul proprio futuro.