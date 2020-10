L’affare Bakayoko-Napoli procede speditamente, il calciatore ha dato piena disponibilità al trasferimento in azzurro. Il francese potrebbe arrivare in prestito secco, anche se il Chelsea al momento chiede il diritto di riscatto. Entrambe le parti sono convinte della trattativa, il Milan dopo aver preso Tonali si è totalmente defilato. Possibili visite mediche già nel weekend per il centrocampista. Lo riferisce Gianluca Di Marzio, esperto di mercato per Sky Sport.